Строительная компания "Свой Дом"
Строим и проектируем дома и коттеджи
Квалифицированный подход к строительству
Строительство домов в Нижнем Новгороде и области - основное направление нашей строительной компании. Цель строительной компании «Свой Дом» - чтобы каждая семья могла позволить себе жить на собственной земле в уютном, современном и качественном доме выстроенном из надёжных и проверенных материалов: газобетона (газобетонных блоков), керамики (керамических блоков и керамического кирпича), профилированного сухого бруса.
Главный же итог работы нашей компании - это удовлетворенный клиент, который посоветует нашу строительную компанию своим родственникам,
друзьям и знакомым. Мы даем гарантии, что мы учтем все факторы и примем во внимание все мельчайшие детали, которые имеют отношение к вашей стройке вашего будущего дома.
Мы предлагаем строительство домов под ключ с использованием самых надежных, проверенных временем технологий и материалов. Мы специализируемся на строительстве домов из газобетонных (газобетона), керамических блоков и кирпича (керамики), а также из сухого профилированного бруса. Предлагаем готовые проекты и индивидуальное проектирование домов.
Основные преимущества при работе с нами: это комплексный и поэтапный подход к строительству домов. Соблюдение норм и технологий, строгое соответствие проекту и индивидуальный подход к каждому клиенту. Строительство вашего будущего дома ведется обязательно на договорной основе.
Строительство домов в Нижнем Новгороде и области для постоянного проживания - основное направление нашей деятельности. Мы выделили несколько важных правил, соблюдая их мы можем гарантировать нашим клиентам хорошие цены на строительство, отличное качество производимых работ и материалов закрепленное в договоре строительства коробки дома или дома под ключ.
Мы не жертвуем качеством, а оптимизируем проект и цены в обозначенный бюджет и строим дома комфортные для постоянного проживания
Построить по настоящему хороший качественный дом можно в срок от 5 до 8 месяцев - пропускать важные этапы и торопиться совершенно недопустимо
Следование проекту это необходимое условие для постройки удобного в эксплуатации, красивого и долговечного дома, который будет долго радовать Вас
Соблюдение технологий строительства - это залог успеха и гарантия качества производимых работ при постройке Вашего будущего дома
Посмотрите на дома из газобетона (газосиликатных блоков), керамических блоков (теплой керамики) и дома из профилированного бруса которые мы строим или уже построили. Данные объекты наша гордость - все дома полностью соответствуют всем строительным нормам и правилам. Для каждого представленного дома мы предусмотрели небольшое описание технологий применяемых при строительстве. Организуем для Вас показ строящегося объекта именно нашей строительной компанией в Нижнем Новгороде и области.
На сайте представлены проекты домов из газобетона (газосиликатных блоков) ,керамических блоков, профилированного бруса, комбинированных домов типа Шале. Посмотрите предлагаемые типовые решения. Наши проекты домов - это современные, теплые и красивые дома с удобной и продуманной планировкой. Все проекты домов указаны с ценами и хорошо просчитаны, поэтому мы можем предложить выгодные стоимость и условия строительства домов под ключ. Дома рассчитаны на постоянное проживание, на отопление газом или с помощью твердотопливных котлов.
Любой проект дома можно доработать под Ваши потребности. Так же Вы можете заказать у нас индивидуальное проектирование домов из любых материалов.
Не нашли подходящий проект дома?
Закажите у нас индивидуальный проект дома по специальной цене - от 150 руб. за м.кв.
Скачайте пример рабочего проекта индивидуального дома
Ваши привилегии при строительстве вашего дома с нами: Строительная компания «Свой Дом» является строительной компанией полного цикла и готова предложить Вам весь комплекс работ по возведению вашего будущего дома, включая все подготовительные работы, проектные работы (проектирование дома), составление разрешительной документации на строительство, согласование в соответствующих органах, технический надзор на каждом этапе строительства вашего будущего дома, а также монтаж, запуск и пусконаладка инженерных систем. Поможем и с выбором участка для возведения вашего дома.
Посмотрите из чего и как мы можем для Вас построить дом под ключ, который будет отвечать всем требованиям современного дома для постоянного проживания - теплый, прочный, с удобной планировкой и с красивым фасадом. Мы ведем строительство домов из газобетонных и керамических блоков и кирпича, из профилированного бруса и комбинированных домов. Если у Вас есть какие то пожелания по материалу из которого вы хотите построить дом, то мы всегда открыты к диалогу и обсуждению, мы гибко смотрим на данный вопрос.
26о
В доме всегда тепло
Стоимость строительства
В среднем для дома 150 м2
от 15 000 руб за м2
26о
В доме всегда тепло
Стоимость строительства
В среднем для дома 150 м2
от 18 000 руб за м2
26о
В доме всегда тепло
Стоимость строительства
В среднем для дома 150 м2
от 18 000 руб за м2
26о
В доме всегда тепло
Стоимость строительства
В среднем для дома 150 м2
от 15 000 руб за м2
Мы постарались подробно и с фотоотчетом описать как выглядит каждый этап процесса строительства домов - все фотографии сделаны нами на наших реальных объектах и мы готовы показать все этапы на реальном объекте в Нижнем Новгороде и области. Вы всегда можете посмотреть наш Инстаграмм с отчетами о строительстве, ссылку на него можете найти в левом верхнем углу нашего сайта.
Начните экономить со звонка в нашу компанию!
Максимально прозрачные и понятные условия на строительство для наших клиентов.
Вы звоните
8 (831) 291-42-97 или
В офисе согласовываем проект дома и/или разрабатываем проект дома с нуля индивидуально
Делаем проект и смету.
Заключаем договор подряда, завозим материалы и начинаем строительство
Через 3 - 5 месяцев вы получаете дом в комплектации" под крышу".
Дом "под ключ" от 8 мес
Всегда можете позвонить нам! Звоните смелее! сегодня принимаем звонки до 20:00
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская 59Бк1, оф 20