Строительство домов под ключ в Нижнем Новгороде
Проекты индивидуальные и типовые / Конкурентные цены на строительство домов

Строительная компания "Свой Дом"
Строим и проектируем дома и коттеджи
Квалифицированный подход к строительству

Строительство домов под ключ и проектирование

Строительство домов в Нижнем Новгороде и области - основное направление нашей строительной компании. Цель строительной компании «Свой Дом» - чтобы каждая семья могла позволить себе жить на собственной земле в уютном, современном и качественном доме выстроенном из надёжных и проверенных материалов: газобетона (газобетонных блоков), керамики (керамических блоков и керамического кирпича), профилированного сухого бруса.

Главный же итог работы нашей компании - это удовлетворенный клиент, который посоветует нашу строительную компанию своим родственникам,
друзьям и знакомым. Мы даем гарантии, что мы учтем все факторы и примем во внимание все мельчайшие детали, которые имеют отношение к вашей стройке вашего будущего дома.

Мы предлагаем строительство домов под ключ с использованием самых надежных, проверенных временем технологий и материалов. Мы специализируемся на строительстве домов из газобетонных (газобетона), керамических блоков и кирпича (керамики), а также из сухого профилированного бруса. Предлагаем готовые проекты и индивидуальное проектирование домов.

Основные преимущества при работе с нами: это комплексный и поэтапный подход к строительству домов. Соблюдение норм и технологий, строгое соответствие проекту и индивидуальный подход к каждому клиенту. Строительство вашего будущего дома ведется обязательно на договорной основе.

Управляющий партнер СК "Свой Дом" Смирнов Андрей Алексеевич
6 Важных этапов

Несколько важных фактов о нашей компании

Строительство домов в Нижнем Новгороде и области для постоянного проживания - основное направление нашей деятельности. Мы выделили несколько важных правил, соблюдая их мы можем гарантировать нашим клиентам хорошие цены на строительство, отличное качество производимых работ и материалов закрепленное в договоре строительства коробки дома или дома под ключ.

  • Экономим
    ваш бюджет

    Мы не жертвуем качеством, а оптимизируем проект и цены в обозначенный бюджет и строим дома комфортные для постоянного проживания

  • Не строим дома
    за 2 недели

    Построить по настоящему хороший качественный дом можно в срок от 5 до 8 месяцев - пропускать важные этапы и торопиться совершенно недопустимо

  • Не строим
    без проекта

    Следование проекту это необходимое условие для постройки удобного в эксплуатации, красивого и долговечного дома, который будет долго радовать Вас

  • Не нарушаем
    технологии

    Соблюдение технологий строительства - это залог успеха и гарантия качества производимых работ при постройке Вашего будущего дома

Строительство поэтапно - от эскиза до готового дома

1. Эскиз
Эскиз - это первоначальный проектный набросок. Он дает возможность выработать характеристики вашего будущего дома: - количество комнат, их площадь и расположение; - этажность дома, габариты и расположение по сторонам света на участке; - определить экстерьер дома. У нас Вы можете получить профконсультацию архитектора бесплатно. А так же наша команда архитекторов разработает эскиз Вашего будущего дома БЕСПЛАТНО.
2. Эскизный проект
Эскизный проект служит промежуточным этапом проектирования, отражающее состав помещений, площадь дома и помещений, конструкция здания и внешний образ дома. Это самый первый этап к строительству собственного жилья.
3. Рабочий проект
Рабочий проект - это комплект чертежей для прорабов и строителей, предоставляющий сделать дом аккурат так, как задумал архитектор и строитель. Состав рабочего проекта может меняться в зависимости от сложности и особенности дома. Мы разработали свой типовой набор чертежей для строительства индивидуального жилого дома.
4. Смета
Основная задача сметы - определить окончательную цену строительства. Она определяет на какие этапы делится строительство жилого дома и какова стоимость материалов, механизмов и трудозатрат по данной смете.
5. Строительство
Специализация нашей строительной компании – строительство домов и коттеджей под ключ в Нижнем Новгороде и области. Мы гарантируем Вам строительство точно по проекту и по заранее обговоренной цене, соблюдение действующих нормативов, ГОСТов и СНИПов, строительных технологий. В постройке вашего дома будут подобраны самые оптимальные и качественные материалы и технологии.
6. Готовый дом
Олицетворить мечту о прочном и красивом доме помогут специалисты нашей компании. Мы можем выполнить полный набор подготовительных, строительных, инженерных, отделочных работ по индивидуальным проектам, начиная с разработки эскиза и оканчивая отделкой объекта.

Наши стройки - Готовые и строящиеся объекты

Посмотрите на дома из газобетона (газосиликатных блоков), керамических блоков (теплой керамики) и дома из профилированного бруса которые мы строим или уже построили. Данные объекты наша гордость - все дома полностью соответствуют всем строительным нормам и правилам. Для каждого представленного дома мы предусмотрели небольшое описание технологий применяемых при строительстве. Организуем для Вас показ строящегося объекта именно нашей строительной компанией в Нижнем Новгороде и области.

Показать еще на сайте
Самые актуальные фотографии в нашем Instagram

Каталог проектов - проекты и цены домов

На сайте представлены проекты домов из газобетона (газосиликатных блоков) ,керамических блоков, профилированного бруса, комбинированных домов типа Шале. Посмотрите предлагаемые типовые решения. Наши проекты домов - это современные, теплые и красивые дома с удобной и продуманной планировкой. Все проекты домов указаны с ценами и хорошо просчитаны, поэтому мы можем предложить выгодные стоимость и условия строительства домов под ключ. Дома рассчитаны на постоянное проживание, на отопление газом или с помощью твердотопливных котлов.

Любой проект дома можно доработать под Ваши потребности. Так же Вы можете заказать у нас индивидуальное проектирование домов из любых материалов.

Технология строительства
Не выбрано
  • Каменные дома
  • Комбинированные
  • Брус
Общая площадь
Не выбрано
  • 60 — 100 м2
  • 100 — 140 м2
  • 140 — 180 м2
  • 180 — 220 м2
  • более 200 м2
Количество этажей
Не выбрано
  • 1 этаж
  • 1,5 этажа
  • 2 этажа
Гараж
Не выбрано
  • Нет
  • На 1 машину
  • На 2 машины
Дополнительные параметры
Не выбрано
  • Для узких участков
  • С подвалом
  • На две семьи
  • Дома в продаже
Свернуть фильтр

Не нашли подходящий проект дома?

Закажите у нас индивидуальный проект дома по специальной цене - от 150 руб. за м.кв.

Скачайте пример рабочего проекта индивидуального дома

Скачать пример

Привилегии с нашей строительной компанией

Ваши привилегии при строительстве вашего дома с нами: Строительная компания «Свой Дом» является строительной компанией полного цикла и готова предложить Вам весь комплекс работ по возведению вашего будущего дома, включая все подготовительные работы, проектные работы (проектирование дома), составление разрешительной документации на строительство, согласование в соответствующих органах, технический надзор на каждом этапе строительства вашего будущего дома, а также монтаж, запуск и пусконаладка инженерных систем. Поможем и с выбором участка для возведения вашего дома.

Землеустроительные и кадастровые работы

Топографическая съемка со всеми согласованиями
от 15 000 руб.

Изыскания и проектирование

Инженерно-геологические изыскания для подготовки рабочей документации. Бурение + Лабораторный анализ (отчет)
от 30 000 руб.
Проектирование индивидуального жилого дома
от 15 000 руб.

Разрешительная документация

Разрешение на строительство индивидуального жилого дома
Включено в стоимость строительства
Проектные работы в области газификации с согласованиями АО Газпром газораспределение
По согласованию
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения с согласованиями
от 15 000 руб.

Строительство

Выполнение строительно-монтажных работ
Включено в стоимость строительства
Сопровождение строительства техническим надзором
Включено в стоимость строительства
Кабинет Заказчика с отчетами о ходе строительства
Включено в стоимость строительства

Подведение и запуск газа,водоснабжения, отопления, канализации

Проектирование инженерных систем
от 15 000 руб.
Работы по монтажу инженерных систем индивидуального жилого дома
По согласованию
Работы по водоснабжению и водоотведению индивидуального жилого дома
По согласованию
Бурение скважин и обустройство септиков
от 30000 руб.

Технологии строительства домов

Посмотрите из чего и как мы можем для Вас построить дом под ключ, который будет отвечать всем требованиям современного дома для постоянного проживания - теплый, прочный, с удобной планировкой и с красивым фасадом. Мы ведем строительство домов из газобетонных и керамических блоков и кирпича, из профилированного бруса и комбинированных домов. Если у Вас есть какие то пожелания по материалу из которого вы хотите построить дом, то мы всегда открыты к диалогу и обсуждению, мы гибко смотрим на данный вопрос.

Газобетонный блок

26о

В доме всегда тепло

Стоимость строительства

В среднем для дома 150 м2

от 15 000 руб за м2

Подробнее

26о

В доме всегда тепло

Стоимость строительства

В среднем для дома 150 м2

от 18 000 руб за м2

Подробнее

26о

В доме всегда тепло

Стоимость строительства

В среднем для дома 150 м2

от 18 000 руб за м2

Подробнее

26о

В доме всегда тепло

Стоимость строительства

В среднем для дома 150 м2

от 15 000 руб за м2

Подробнее

Как выглядит процесс строительства дома

Мы постарались подробно и с фотоотчетом описать как выглядит каждый этап процесса строительства домов - все фотографии сделаны нами на наших реальных объектах и мы готовы показать все этапы на реальном объекте в Нижнем Новгороде и области. Вы всегда можете посмотреть наш Инстаграмм с отчетами о строительстве, ссылку на него можете найти в левом верхнем углу нашего сайта.

Устройство фундамента
Устройство фундамента
Устройство фундамента

Экономим до 20% бюджета на строительство дома на стадии проектирования!

Внедряем прогрессивные и надежные технологии

Начните экономить со звонка в нашу компанию!

Начните сотрудничество со звонка в нашу компанию

Максимально прозрачные и понятные условия на строительство для наших клиентов.

  • 1

    Вы звоните
    8 (831) 291-42-97 или

  • 2

    В офисе согласовываем проект дома и/или разрабатываем проект дома с нуля индивидуально

  • 3

    Делаем проект и смету.
    Заключаем договор подряда, завозим материалы и начинаем строительство

  • 4

    Через 3 - 5 месяцев вы получаете дом в комплектации" под крышу".
    Дом "под ключ" от 8 мес

Задумали строительство дома? Есть вопросы?

Всегда можете позвонить нам! Звоните смелее! сегодня принимаем звонки до 20:00

8 (831) 291-42-97
Перезвоните мне!

Контакты

Посмотреть каталог домов