Строительство домов в Нижнем Новгороде и области - основное направление нашей строительной компании. Цель строительной компании «Свой Дом» - чтобы каждая семья могла позволить себе жить на собственной земле в уютном, современном и качественном доме выстроенном из надёжных и проверенных материалов: газобетона (газобетонных блоков), керамики (керамических блоков и керамического кирпича), профилированного сухого бруса.

Главный же итог работы нашей компании - это удовлетворенный клиент, который посоветует нашу строительную компанию своим родственникам,

друзьям и знакомым. Мы даем гарантии, что мы учтем все факторы и примем во внимание все мельчайшие детали, которые имеют отношение к вашей стройке вашего будущего дома.